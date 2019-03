Asl Napoli 1, arriva l'app per monitorare l'afflusso dei pazienti negli ospedali

Un'applicazione per monitorare i dati di afflusso e la gestione dei pazienti dei principali ospedali dell’Azienda Sanitaria. Questa la rivoluzione tecnologica avviata dal commissario straordinario dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.

Replicando un’esperienza già sperimentata con successo, Verdoliva ha dotato i vari pronto soccorso e i reparti di una raccolta dati per l’applicazione di una App che permette il monitoraggio dei principali dati di afflusso (numero di pazienti distinti per codice, tempi di trattamento, tempi di attesa, pazienti dimessi, pazienti ricoverati, indice di affollamento/congestionamento nonché per ogni pazienti tutte le fasi del percorso in Pronto Soccorso).

"Grazie a questo sistema – spiega Verdoliva – la direzione riceve adesso in tempo reale tutti i dati di affluenza e di gestione dei pazienti. Possiamo sapere in qualsiasi momento cosa accade in ciascun presidio dell’ASL e quindi possiamo intervenire immediatamente in caso di super afflusso o di altri problemi. In altre parole, possiamo governare le emergenze garantendo così una risposta proattiva ed efficace. Questo è lo strumento principale per il Bed Manager, figura che entro marzo sarà istituita anche per l’intera rete dei Presidi Ospedalieri dell’ASL".

Il sistema informatico, già in funzione, vede protagonisti il management dell’azienda che, come detto, ha a disposizione tablet sul quale vengono visualizzati tutti i dati necessari alla governance sanitaria. Nelle sale d’attesa di tutti i pronto soccorso sono in corso le installazioni dei monitor dedicati all’utenza, che potrà vedere 'real time' i tempi di attesa.