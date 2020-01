Apnee notturne? Per risolverle mettete a dieta la lingua grassa

Per risolvere il problema delle apnee notturne bisogna mettere a dieta la lingua grassa. Ad aver dimostrato la correlazione tra questo disturbo e un eccesso di grasso sulla lingua è stato un recente studio condotto da un team della Perelman School of Medicine dell'University of Pennsylvania pubblicato sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Una riduzione del grasso nella lingua ridurrebbe i sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno (Osa). Ma cosa è l’apnea notturna? E’ un disturbo che comporta una respirazione che si interrompe e riprende in maniera ripetuta, causando disturbi del sonno. Questa condizione è spesso accompagnata da un forte russare e può aumentare il rischio di ipertensione e ictus. A soffrirne sono circa 12 milioni di italiani, ma solo il 20 % ne è consapevole. Il riconoscimento della lingua grassa come fattore di rischio dell’apnea notturna ha permesso di individuare un nuovo obiettivo terapeutico: per risolvere, anche solo parzialmente, il disturbo, è necessaria una perdita di peso del paziente. Il dimagrimento di un soggetto obeso o in sovrappeso era già ritenuto dagli esperti un trattamento efficace, oggi è chiaro il perché. Ma come perdere peso in maniera sana ed equilibrata? NapoliToday ha chiesto consigli alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

"Raccomandazioni dietetiche nei soggetti con lingua grassa: