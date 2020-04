Il Prof. A. Giordano nominato membro del Comitato scientifico dell’ISS

Il Professor Antonio Giordano è ufficialmente il rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in seno al comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Si occuperà di studiare il rapporto tra le ingiurie ambientali di ogni ordine e genere e le patologie umane.

Il comitato scientifico coordina l'attività dell'Istituto Superiore di Sanità orientando le politiche sanitarie nazionali e regionali sulla base di evidenze scientifiche e l'attività di ricerca dei laboratori con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini. Il comitato svolge, cioè, un’attività di indirizzo nei confronti della ricerca su tutto ciò con cui quotidianamente le persone vengono a contatto e che può avere effetti sulla salute: dalle radiazioni ionizzanti alle elettrofrequenze, dalle sostanze chimiche ai contaminanti dell’aria, del suolo, dell’acqua.

Il Prof. Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia, è riconosciuto come una delle 100 eccellenze italiane mediche nella diagnosi e cura del cancro polmonare. Nella sua opera di ricerca scientifica, Giordano si è, inoltre, distinto per aver reso nota la connessione tra l’ambiente inquinato dai rifiuti tossici e l'insorgenza di patologie tumorali per la popolazione della Regione Campania.