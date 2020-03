Ansia e stress, 10 alimenti per combatterli

Paura, ansia, stress, sono costantemente in agguato in queste giornate difficili in cui siamo costretti a casa per contenere il contagio da Coronavirus. Sono emozioni normali, comprensibili, in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. Ma cerchiamo di tenerle a bada. Lo stress intenso, soprattutto se persiste per diversi giorni e settimane, non è un buon alleato del sistema immunitario. Non è un caso che in queste condizioni il rischio di infezioni aumenti. A confermarlo anche numerosi studi scientifici: lo stress fisico e/o psicologico prolungato altera il numero e il tipo di globuli bianchi presenti nel sangue e nei tessuti e modifica la qualità e la quantità delle sostanze difensive prodotte (interferoni, citochine ecc.), compromettendo la capacità di difesa dall’organismo da parte di virus, batteri ed altri agenti patogeni. In più modifica la composizione delle popolazioni microbiche naturalmente presenti nell’organismo a sfavore della flora batterica endogena protettiva. Un valido aiuto può arrivare dall’alimentazione. Alcuni cibi, grazie alle loro proprietà, possono offrire un importante contributo contro l’ansia e la depressione. Ma quali sono questi alimenti? Li abbiamo chiesti alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello:

Frutta secca: se mangiata con moderazione, ha buone percentuali di magnesio, sostanza necessaria per la produzione di serotonina, l’ormone della felicità. Contribuisce a tenere lontano il malumore, i disturbi del sonno e l'irritabilità.

Banane: mangiarne una al mattino aiuta a sentirsi meglio perché, oltre a essere una buona fonte di carboidrati complessi, la banana è anche fonte di potassio, vitamina B6 e magnesio. Questi nutrienti sono fondamentali per la sintesi e la regolazione dei neurotrasmettitori.

Spinaci e altri vegetali di colore verde: sono importanti per la presenza di acido folico (vitamina M o B9), una vitamina essenziale per la sintesi di neurotrasmettitori quali la serotonina, la noradrenalina e la dopamina, i cui livelli diminuiscono nei periodi di depressione.

Pesce azzurro: soprattutto il salmone, è ricco di acidi grassi omega-3 e contiene una buona parte di vitamina D, utile per assimilare il calcio. Entrambi i nutrienti sono necessari per stimolare la produzione e il rilascio di serotonina, il neurotrasmettitore che regola il buon umore.

Cioccolato fondente: è un buon stabilizzatore dell'umore, esso aumenta i livelli di serotonina e, grazie al suo contenuto di feniletilamina agisce positivamente sull'umore.

Patate: grazie al rame e al selenio, hanno un ruolo importante nell'aumentare i livelli di serotonina e melatonina che aiutano a regolare le emozioni e l'umore.

Infusi: bere una tisana rilassante di camomilla, biancospino, tiglio, valeriana, passiflora o melissa è un buon rimedio per rilassarsi.

Cereali integrali: regolano il tono dell'umore grazie alla serotonina e alle vitamine del gruppo B, queste ultime contribuiscono al controllo degli impulsi nervosi e all'incremento dell'adrenalina.

Pasta e Riso: sono una buona fonte di energia e in particolare di carboidrati e di triptofano, precursore della serotonina, l'ormone che regola l'umore.

Pollo: ricco di proteine, contiene pochissimi grassi e aiuta, grazie alle vitamine in esso contenute come la vitamina B6, a contrastare malumore e stanchezza.

