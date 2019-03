Allergia al polline, come combatterla con l’alimentazione? Risponde la nutrizionista

Il polline è uno dei principali responsabili delle allergie della primavera. Può causare irritazione e gonfiore alle mucose degli occhi e del naso, spesso associati a prurito. A combattere ogni anno contro i pollini e soffioni di graminacee, cipressi, noccioli, betulle, parietarie e molto altro, sono oltre il 20% degli italiani. Responsabile della progressione e acutizzazione dei sintomi, può essere anche una alimentazione scorretta che, accentuando l’infiammazione a livello intestinale, innesca la sintomatologia allergica. Si tratta di una reazione crociata o “cross reattivity”, dovuta alla presenza in molti alimenti di molecole (molto spesso geni) simili a quelle presenti nei pollini delle diverse specie di piante, che non vengono riconosciute dal sistema immunitario. Questa condizione innesca una produzione anticorpi specifici che provocano la liberazione di istamina (responsabile del prurito) e altre sostanze pro-infiammatorie dalle cellule immunitarie, provocando, così, i sintomi tipici dell’allergia. Nel 20-25% dei casi allergia ai pollini significa anche allergia ad alcuni alimenti che hanno una parentela allergenica con la pianta incriminata. Le reazioni possono manifestarsi poco dopo l’ingestione del cibo con disturbi alla bocca (bruciore, gonfiore, prurito) o, più tardivamente, in altre parti del corpo. Per questo motivo è fondamentale conoscere l’allergia al tipo o specie di piante, al fine di evitare i cibi dannosi. Ma quali sono questi cibi da evitare? NapoliToday ha chiesto consigli alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello.

"Consigli GENERALI:

Una sana e corretta alimentazione aiuta a rafforzare le difese immunitarie , riducendo i grassi soprattutto di origine animale, bevande ed alimenti ricchi di zuccheri e all’assunzione di adeguate porzioni di frutta e verdura e pesce azzurro.

Evitare gli alimenti implicati nella reazione crociata soprattutto per il periodo a rischio, che varia a seconda del polline a cui si è allergici.

A seconda del polline a cui si è allergici, distinguiamo per classe gli alimenti da evitare:

Betulacee:

Mela, pera, banana, nespola, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, kiwi, lampone, fragola, lisci

Carota, sedano, finocchio

Prezzemolo

Nocciola, noce, arachide, mandorla

Pepe verde

Composite

Cicoria, prezzemolo

Sedano, carota, finocchio, lattuga, zucca

Tarassaco, dragoncello

Camomilla

Banana, anguria, mela, melone

Castagne

Arachide, noce, nocciola, pistacchio

Olio di girasole

Margarine Miele (di girasole e di tarassaco)

Parietaria

Pisello, fagiolo

Arachide, pistacchio

Soia

Gelso

Melone, kiwi, ciliegia

Patata

Basilico, ortica

Graminacee

Sedano

Orzo, avena, mais, riso, segale, frumento

Kiwi, anguria, pesca, prugna, agrumi, melone, albicocca, ciliegia

Pomodoro, bietole

Mandorla, arachide

Assenzio e Ambrosia

Sedano, carote

Melone, anguria, banana

I consigli dietetici sono sempre personalizzati in base al tipo di allergia e grado di allergia. Nei casi più gravi vanno esclusi gli alimenti definiti “istamina liberatori” che liberano appunto istamina (la sostanza che provoca prurito) o quelli ad alto contenuto di istamina. In ogni caso, è opportuno consultare il medico e un professionista della nutrizione".