Alimentazione e alitosi: 6 cibi per combattere l’alito cattivo

L’alitosi, conosciuta anche come bromopnea, è l’emissione di cattivo odore dal cavo orale. Si tratta di un disturbo molto comune e, talvolta, imbarazzante: circa la metà delle persone ne soffre periodicamente in maniera più o meno evidente. Tra le principali cause di questa condizione ci sono infezioni alla bocca (carie, gengiviti, ecc), patologie digestive (reflusso gastroesofageo, gastrite, colite, ecc), malattie metaboliche (diabete, disfunzioni renali, ecc), affezioni delle vie respiratorie. Quando l’alitosi non è di natura patologica, può originare da una cattiva igiene orale, da una scarsa idratazione della mucosa orale o da un consumo eccessivo di certi alimenti corresponsabili di questo disturbo. In quest’ultimo caso si può rimediare seguendo una dieta bilanciata che riduca il consumo di questi cibi a favore di altri che, al contrario dei primi, rappresentano un valido aiuto per curare o migliorare l’alitosi. Ma quali sono, quindi, i cibi da evitare e quelli da preferire? Li abbiamo chiesti alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

Alimenti da evitare:

Formaggio. Gli aminoacidi contenuti nel formaggio e in altri prodotti caseari, interagendo coi batteri presenti nel cavo orale, formano dei composti solforati volatili responsabili dell'alito spiacevolissimo.

Carne. Gli aminoacidi di tale alimento, così come quelli dei prodotti caseari, reagiscono coi batteri del cavo orale. Nella carne rossa, però, essendoci una quantità maggiore di proteine rispetto al latte e ai suoi derivati, sprigiona maggiori quantità di composti solforati volatili, a tutto svantaggio dell'alito.

Aglio. E' uno dei principali alimenti che favorisce l'insorgenza dell'alitosi. L'odore caratteristico lo si deve alla presenza di composto solforici. È dotato però, di proprietà salutari e sarebbe un peccato escluderlo completamente dalla dieta. La soluzione è abbinarlo agli alimenti ricchi di polifenoli, come limonata, tè verde, menta, prezzemolo che aiutano a neutralizzarne l'odore.

Alimenti salati e ricchi di zuccheri. Determinano anch'essi una riduzione della salivazione, incrementando la proliferazione dei batteri.

Cibi fritti o cibi contenenti grassi trans. Questi cibi impiegano molto tempo per attraversare l'apparato digerente, per questo favoriscono la formazione dei batteri che rendono l'alito cattivo.

Caffè e vino. La caffeina, come il vino, ha la capacità di rallentare la produzione della saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri. Questi, dunque, proliferano all'interno della bocca, rilasciando i loro gas maleodoranti. Inoltre, il vino rosso può anche lasciare una patina sui denti, permettendo così ai germi di attaccarsi e di fare il loro sgradevole lavoro.

Alimenti da preferire: