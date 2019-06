Gusto&Salute: cosa mangiare per un'abbronzatura perfetta

Per la rubrica "Gusto&Salute", la nutrizionista Stefania De Liguoro ci spiega che anche l'alimentazione può contribuire a un'abbronzatura perfetta. Quindi, è importante correggere la nostra dieta aggiungendo alcuni alimenti fondamentali, come carote, albicocche, pesche, pomodori, peperoni, pesce, soia e, soprattutto, tanta acqua. Perché una pelle idratata si abbronza meglio e più in fretta. Seguendo questi consigli sarà possibile ottenere un'abbronzatura perfetta preservando anche la nostra pelle.