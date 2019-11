Tranci di pizza gratis per tutti per l'inaugurazione di Impastovivo al Vomero

Impastovivo raddoppia con un nuovo locale in Via Domenico Fontana 18/20 al Vomero. Dal 13 novembre prossimo alle ore 19:00, Daniele Tenneriello, Andrea del Core e Luigi Galiero titolari di Impastovivo daranno il via alla nuova avventura gastronomica, inaugurando il nuovo locale, offrendo tranci di pizza gratis a tutti i partecipanti.

Tante le novità, a cominciare dalla sala da 60/65 posti a sedere, dal design ricercato, dove poter gustare le prelibatezze gastronomiche. Infatti Impastovivo non avrà solo il servizio da asporto ci si potrà accomodare anche in sala.

Un menù ricco: dalle storiche pizze come la Margherita e la Marinara, alle classiche 4 Stagioni e Salsiccia e Friarielli, passando per i ripieni e i fritti della tradizione, senza dimenticare i panuozzi e la friggitoria. Presenti nel menù anche le pizze gourmet come la Nerano (Vellutata di zucchine, Zucchine Fritte, Provola di Agerola, Olio EVO, Parmigiano reggiano DOP, Basilico) e la Signora in Giallo (Fior di Latte di Agerola, Salame di Agerola, Pomodorini gialli a filetto, Provolone affumicato di Agerola, Basilico, Olio EVO).