No Tav, de Magistris contro l'arresto di Nicoletta Dosio: il tweet del sindaco

"Solidarietà umana, politica e istituzionale a Nicoletta Dosio". Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, si è schierato su Twitter con Nicoletta Dosio, pasionaria No Tav 73enne.

La storica esponente della lotta contro la Torino-Lione, condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una manifestazione del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus, è stata arrestata non avendo richiesto misure alternative.

"Militante della Val Susa No Tav, 73 anni, professoressa di Greco - prosegue il sindaco di Napoli - arrestata per aver difeso le valli dalla speculazione affaristica legata alla Tav". "Nicoletta - conclude il sindaco - meriterebbe una medaglia e non l'arresto ma in un Paese normale".