Covid-19 e minacce di chiudere i confini regionali: Zaia attacca De Luca

"Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione". È dura la risposta di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, alle ultime dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di chiudere i propri confini nei riguardi di veneti e lombardi.

"Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni Regione e il rapporto con i contagiati - ha polemicamente concluso Zaia - Senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto, ricordo che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi al mondo dopo la Corea del Sud".