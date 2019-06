Crisi Whirlpool, seduta straordinaria del Consiglio Comunale al Maschio Angioino

Il Consiglio Comunale di Napoli si riunirà per una seduta straordinaria, dedicata alla crisi dello stabilimento Whirlpool di via Argine, giovedì 13 giugno, a partire dalle ore 10, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

E' quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo presieduta da Alessandro Fucito. Nel corso della seduta, che sarà aperta alla città e ai lavoratori della Whirlpool, sarà anche sottoscritto da tutte le forze politiche presenti in Consiglio l'ordine del giorno che sarà poi votato in aula.

"Il sostegno che il Consiglio Comunale nella sua interezza intende con questa iniziativa garantire ai lavoratori della Whirlpool - ha

spiegato il presidente Fucito - non guarda soltanto al rischio occupazionale, ma anche alla funzione strategica che una eccellenza

industriale deve poter continuare a rappresentare per la città e per il Mezzogiorno".



I capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio sono intervenuti per attestare la solidarietà ai lavoratori. Tutti, indipendentemente dalle differenti posizioni sul piano politico, hanno sottolineato la necessità che il Consiglio, in quanto espressione della città, si pronunci in modo forte e unitario per sostenere la vertenza dei lavoratori della Whirlpool di Napoli.