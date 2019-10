Salvini attacca Di Maio sulla Whirlpool: “Ci pensa Giggino”

"Tranquilli, ci pensa Giggino. Scrisse agli operai della Whirlpool di Napoli 'non perderete nemmeno un posto di lavoro', infatti dal primo novembre ne perdono mille". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando dal palco di Terni, in chiusura della campagna elettorale in Umbria. Un duro attacco del senatore leghista all'ex alleato di governo che trattò la vertenza proprio durante il governo giallo-verde.