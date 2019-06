Caso Whirlpool, de Magistris: "Adesso è tutto in mano al Governo"

La questione Whirlpool è ora "in mano al Governo". A dichiararlo è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ieri con il vice Enrico Panini e insieme all'assessore al Lavoro Buonanno, al tavolo di concertazione sulla vertenza tenutosi a Roma.

"Di Maio con le parole di ottobre 2018 e con l'accordo ha molto illuso i lavoratori e la nostra città - ha spiegato de Magistris - perché avevamo pensato che fosse tutto a posto". Adesso, prosegue il sindaco, "sta a Di Maio trovare argomenti, contenuti, metodi e forme per portare a casa la vittoria".

"Come Paese non possiamo farci prendere in giro dall'azienda, anche perché la sede di via Argine funziona e ci sono competenza e professionalità - ha concluso il sindaco - Noi sosterremo questa battaglia. Ritengo che se oggi la vertenza Whirlpool è all'attenzione massima del Governo lo si deve alla forza di Napoli, dei lavoratori e delle loro rappresentanze di base sindacali e della nostra amministrazione che non lascia mai indietro nessuno".