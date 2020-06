Regionali Campania 2020, il Movimento 5 Stelle sceglie il candidato presidente

Il Movimento 5 Stelle sceglie il suo candidato presidente alle Elezioni Regionali in Campania. A partire dalle ore 12,00 di mercoledì 10 giugno, e fino alle 12 di giovedì 11, gli iscritti alla piattaforma Rousseau abilitati al voto e residenti in regione, potranno votare per scegliere il candidato.

Partecipano alla votazione i candidati che, a seguito della votazione del 20 febbraio scorso, comporranno la lista elettorale in Regione Campania del Movimento 5 Stelle e che hanno dato la loro disponibilità a diventare candidati alla Presidenza. Tra questi c'è anche Valeria Ciarambino, già candidata presidente alle Regionali 2015.

Potranno votare alle "Regionarie" solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato e residenti in Campania. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde, l’utente è certificato e abilitato al voto.