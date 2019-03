Vive a Napoli, tifa Napoli. Chi è Vito Bardi, neo governato della Basilicata

"Se mi trasferirò o continuerò a vivere a Napoli? Credo che mi trasferirò, ho una casa vicino a Potenza". Così Vito Bardi, neo governatore della Basilicata, durante un'intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Bardi, ex generale della Guardia di Finanza, ha parlato poi della sua fede calcistica: "Facevo il tifo per il Potenza ora tifo anche il Napoli, e visto che una squadra gioca in A e l'altra in terza serie, il tifo per entrambe è compatibile. Parlo sia lucano che napoletano. Come direi 'ho vinto in Basilicata' in lucano-napoletano? 'Agg vint' in Basilicata'", ha concluso Bardi.