De Magistris: "Visita Mattarella e Steinmeier motivo d'orgoglio"

"La presenza a Napoli del nostro Capo di Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Federale di Germania Steinmeier, sono per la nostra città motivo di grande orgoglio". È così che il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato su Facebook, stamane, la doppia visita avvenuta ieri in città.

"Il Capo di Stato tedesco ha scelto Napoli come seconda città, dopo Roma, per la sua visita in Italia – prosegue il sindaco – L’ho accompagnato nel centro storico ed è rimasto incantato dalle nostre bellezze, in particolare dal Cristo velato. La delegazione tedesca ha fatto i complimenti per come Napoli è cresciuta e per quello che stiamo facendo".

"Ho poi incontrato il nostro Presidente della Repubblica nella sua residenza a Villa Rosebery – ha concluso il sindaco – Ho ringraziato il Presidente Mattarella per la sensibilità e l’attenzione che mostra verso la nostra Città. Sono fiero che Napoli attragga sempre di più la curiosità del mondo intero".