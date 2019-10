Italia 5 Stelle, urla e spintoni all'arrivo di Virginia Raggi

All'arrivo del sindaco di Roma alla mostra d'Oltremare per la giornata conclusiva di Italia 5 Stelle, kermesse per i 10 anni dalla nascita del Movimento, si sono registrati momenti di forte tensione tra militanti e simpatizzanti del Movimento e i giornalisti ammassati intorno a Virginia Raggi. Obiettivo dei simpatizzanti in particolare un inviato delle Iene, Filippo Roma, accolto al grido di "Venduto, venduto, vattene via".

Spintoni e parolacce anche per altri cronisti che provavano ad avvicinarsi al sindaco Raggi che in realtà avrebbe detto agli attivisti: "Fermatevi, fatemi salutare prima i giornalisti e poi sono da voi". Sul posto è intervenuta anche la Digos per riportare la calma.

"Siamo maturi"

"Ci accusano di essere cambiati, ma siamo maturati, dentro e fuori le istituzioni. Sappiamo che significa prendere impegni davanti ai cittadini e quanto costa portare avanti quegli impegni in termini di fatica e di superamento delle opposizioni, spesso anche interne nei palazzi. E' l'era della maturità, è il momento in cui iniziamo a raccogliere i frutti di quanto seminato. E' il momento di fare delle scelte indipendentemente dal consenso che creano. Ci raccontano in un modo che sappiamo non essere quello giusto. A volte noi non riusciamo a replicare a tutto colpo su colpo perchè si tratterebbe di fare un altro lavoro, di passare la giornata a smentire tutte le cazzate di tutti i giornali". Sono le parole di Virginia Raggi sul palco di Italia 5 Stelle a Napoli.