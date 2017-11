Donne vittime di violenza: presentata una mozione in consiglio

Una legge che conceda agevolazioni fiscali per chi assume vittime di violenza. È la proposta avanzata dall'associazione Tutte Unite di cui si è fatto portavoce in Consiglio regionale il consigliere Francesco Emilio Borrelli, capogruppo di Campania libera, Psi e Davvero Verdi. Borrelli ha presentato una mozione sul tema approvata dal consiglio che andrà ad affiancare la proposta di legge presentata dalla collega del Pd, Bruna Fiola.

«La mozione chiede di introdurre un sistema che premi, con agevolazioni fiscali, quelle imprese che assumono le donne maltrattate – hanno dichiarato i due consiglieri che hanno aggiunto – Abbiamo chiesto alla Giunta regionale di prevedere agevolazioni, con la riduzione dell’addizionale regionale dell’Irpef, per quelle imprese che assumeranno le donne vittime di violenza e, così come ha sottolineato anche l’assessore Chiara Marciani, la Campania di pone come apripista e avvia un confronto con il Governo affinché si prevedano misure simili, e molto più sostanziose, anche a livello nazionale».