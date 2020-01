De Luca, prove di pace col Movimento: "Il mio messaggio agli elettori 5 Stelle"

"Un risultato che è quello che è". Così Vincenzo De Luca ha commentato la performance (molto negativa) del Movimento 5 Stelle alle regionali calabresi ed emiliane.

"Mi auguro che l'elettorato 5 stelle, facendo tesoro di un'esperienza di governo che è ancora in corso, voglia - ha proseguito il governatore - dare una spinta ragionevole al rinnovamento dell'Italia". "In questo decennio i 5 Stelle hanno espresso anche una spinta verso il rinnovamento, la modernizzazione dell'Italia. Poi questa spinta si è caricata di troppi significati ideologici, di un'aggressività sbagliata, di un linguaggio sbagliato. Ma credo - è andato avanti il presidente della Campania - che non dovremmo perdere quella spinta all'innovazione politica, alla modernizzazione dell'Italia"

Un De Luca conciliante quindi, se non col Movimento almeno col suo elettorato: "Voglio parlare ai cittadini, a quelli che hanno votato 5 Stelle per cambiare l'Italia e, ragionando, voglio spiegare che è esattamente quello che stiamo facendo nella Campania e quindi chiederò il sostegno convinto alle scelte politiche che stiamo facendo".

Infine, a proposito di Salvini ha detto: "Il suo tentativo di politicizzare la vicenda emiliana si è rivelato del tutto sbagliato", e questo perché "invece di parlare dei problemi dell'Emilia si è parlato del governo nazionale che non c'entra niente. È evidente che i cittadini emiliani hanno premiato chi ha lavorato sulla sanità".