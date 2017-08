De Luca: "Tre anni di carcere per chi costruisce abusivamente"

"La lotta all'abusivismo si fa prevedendo tre anni di carcere per chi costruisce abusivamente, la sospensione dei funzionari che autorizzano l'allaccio utenze e l'espulsione dalle attività economiche delle imprese che costruiscono".

Queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania nel corso di una conferenza stampa convocata per rispondere alle accuse del "ministro della Giustizia che si presenta come campione della battaglia contro l'abusivismo. Il ministro della giustizia confessa che lo Stato è impotente e che le misure penali non possono essere realizzate. Questo è scandaloso. Perché visto che la pena è bassa si ottiene la sospensione e questo basta per rinunciare a esercitare l'azione penale. Per questo bisogna prevedere tre anni di carcere. Il governo deve varare un decreto legge che preveda misure drastiche che possono fermare l'abusivismo da oggi in poi".