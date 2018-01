Villaggio rom a Scampia in commissione trasparenza: "Perse risorse, ora si cooperi"

"Oggi in commissione trasparenza abbiamo analizzato gli errori e i ritardi che hanno mandato a monte il progetto per la realizzazione del villaggio rom a Scampia. Un progetto nato nel 2009 durante l'amministrazione Iervolino, finanziato dall'unione Europea. Nel 2014 l'attuale amministrazione ha presentato un nuovo progetto, che non ha incontrato i favori delle associazioni del territorio e della stessa commissione europea, perdendo così le risorse europee": lo ha detto il presidente della Commissione Trasparenza del comune di Napoli, Domenico Palmieri. Oggi la Commissione si è riunita alla presenza dell'europarlamentare Andrea Cozzolino e dell'assessore comunale al welfare Roberto Gaeta.



"Il villaggio rom", presegue Palmieri, "poteva essere una svolta nelle politiche di accoglienza nella comunità rom della nostra città. Napoli non può consentire che i rom occupino pezzi del territorio - dal mercato ortofrutticolo alle aree di San Pietro a Patierno. Queste sono le peggiori premesse per una convivenza civile. Bisogna trovare una soluzione concreta e realizzabile, c'è buona sinergia tra le istituzioni".