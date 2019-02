Restyling lungomare, attacco a de Magistris: "Spreco 13 milioni per via Partenope"

“Utilizzare 13 milioni di euro per il restyling di via Partenope e Via Nazario Sauro, è un atto contro i napoletani. Uno spreco di risorse a danno della citta'”. Così la Prima Municipalità di Napoli, con il Presidente De Giovanni, organizzerà sabato mattina a piazza Santa Caterina, un gazebo dalle 10 e 30 alle 13 per sensibilizzare i cittadini e raccogliere firme con le quali si cercherà di fermare l’operazione per “fare cose più utili, per sistemare le zone che hanno più bisogno e per aumentare i servizi a cittadini e commercianti”.

L’assessore Angela Russo rilancia: “La mobilitazione di queste ore che vede protagoniste realtà come l’Associazione Città di Napoli e del Mezzogiorno, il Comitato Centro Storico Unesco, la sezione napoletana di Italia Nostra, altre rappresentative esperienze, ed illustri personalità rappresenta un fondamentale stimolo ed è in linea con la totalità del Consiglio. L’idea di inviare una lettera alla Presidenza del Consiglio va accompagnata da una significativa mobilitazione e sabato 23 dobbiamo essere in tanti”.

La Giunta della Municipalità si è attivata, gli stessi consiglieri sono in prima linea per evitare un intervento con i fondi europei che “sarebbe incoerente e dannoso. E’ spesa inutile e prevedere ‘pietra lavica’, altra beffa, aumenterebbero i costi di manutenzione negli anni”. Il Consiglio, su proposta di Anna Bruno, si è messo dunque in moto ed ha assunto una posizione unitaria sul tema.