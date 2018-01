L'europarlamentare Martusciello contro Simone Verdi: "Lo fischieremo al San Paolo"

Il secco 'no' di Simone Verdi del Bologna al Napoli continua a far discutere. Dopo la valanga di insulti e critiche sui social arrivano i commenti della politica, addirittura dell'europarlamentare di Forza Italia, napoletano, Fulvio Martusciello, che si lancia in un'analogia: "Come i cocomeri: Verdi fuori Rossi dentro. Il rifiuto di Verdi di giocare nel Napoli ricorda quello di Paolo Rossi e come tale lo tratteremo. Il 28 gennaio 2018 sarà come il 20 ottobre del 1979 quando un intero stadio fischiò Paolo Rossi che aveva appena rifiutato il trasferimento".

"A Verdi diciamo che lo aspettiamo il 28 gennaio a Napoli con i fischietti in bocca", conclude Martusciello.