"Senza vaccinazioni bambini esclusi da asili e nidi"

Il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha presentato “una mozione con la quale si impegna il presidente De Luca a prevedere come requisito d’accesso ai servizi sociali, educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati, l’avere assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente e nel Piano di prevenzione vaccinale". Inoltre, "di sostenere, nell’ambito della Conferenza Stato Regioni, l’approvazione di una nuova legge nazionale che renda obbligatorie tutte le vaccinazioni previste nel Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 su tutto il territorio nazionale per l’accesso a nidi e scuole materne”.

“Le assurde teorie sui vaccini, prive di fondamento scientifico - spiega Borrelli - stanno spingendo sempre più genitori a non vaccinare i bambini, mettendo a rischio i loro stessi figli e tutti coloro che entrano in contatto con chi non è stato vaccinato. E' giusto che le Istituzioni facciano tutto quanto è possibile per evitare pericolosi contagi e recrudescenze di malattie che sembravano ormai scomparse, e che ora rischiano di portare addirittura alla morte persone più deboli”.

“Mi auguro - ha proseguito - che la mozione sia approvata con il più ampio consenso in Consiglio perché, come dimostrano i dati resi noti recentemente dal Ministero della Sanità, il calo delle vaccinazioni coinvolge anche la Campania dove la copertura vaccinale a 24 mesi risulta essere sotto la media nazionale”. Per Borrelli “sarebbe da irresponsabili non prendere posizione contro l’assurda scelta di non vaccinare i figli, quindi è giusto che anche nella nostra regione si faccia ciò che è stato già fatto in Emilia Romagna, con una legge regionale, e in Lombardia, con una mozione”.