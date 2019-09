Lavori Universiadi, De Luca: "Finiti in anticipo, esiste un Sud dell'efficienza"

In una nota, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha parlato nuovamente di Universiadi, sottolineando come le opere siano state realizzate in tempo e nei costi.

"Spesso in Italia, soprattutto nel caso dei grandi eventi, assistiamo ad una lievitazione dei costi delle opere durante la fase di realizzazione – sono le parole del governatore – E, quasi sempre, i cantieri non rispettano il cronoprogramma, ma vengono ultimati in ritardo. Noi, invece, in Campania abbiamo realizzato le opere per le Universiadi terminando i lavori in alcuni casi addirittura in anticipo e risparmiando 10 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali".

"Abbiamo dimostrato, coi fatti, che esiste un altro Sud – è la sottolineatura di De Luca – che onora gli impegni e sa vincere la sfida dell'efficienza". "Segnalo, inoltre, a tutti i volontari e tirocinanti che l'Agenzia Regionale Universiadi ha avviato in questi giorni le procedure di liquidazione delle somme spettanti – ha concluso – dopo aver concluso la fase di acquisizione e verifica dei dati necessari al pagamento, nel massimo rispetto delle regole e della trasparenza".