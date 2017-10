Universiadi a rischio. De Luca: "Senza legge speciale non saremo pronti nel 2019"

Una nube nera si staglia sulle Universiadi 2019. Duante l'incontro di questo pomeriggio allo Stadio Collana, tra Comune di Napoli, Regione e Governo, rappresentato dal ministro allo Sport Luca Lotti, è emersa la necessità di una legge speciale che consenta di abbreviare i tempi della burocrazia. "Senza un provvedimento nazionale speciale - afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - noi non saremo pronti per la primavera del 2019".

Il ministro Lotti ha assicurato l'impegno del Governo per inserire in finanziaria una norma che possa aiutare alla realizzazione delle Universiadi a Napoli e in Campania. Intanto, i lavori allo Stadio Collana sono già partiti. La Regione ha stanziato 9 milioni di euro e ha affidato la struttura all'Agenzia regionale per le Universiadi. "Al termine della manifestazione - ha annunciato il governatore - il Collana resterà pubblico, come ci è stato chiesto dai cittadini".