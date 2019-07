Universiadi, Salvini sui fischi a de Magistris: "Che peccato per il sindaco sempre attento ai migranti"

"Il sindaco di Napoli, sempre cosi attento agli immigrati, viene coperto dai fischi dei suoi concittadini al San Paolo, all'inaugurazione delle Universiadi". E' il post su Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha anche pubblicato il video dell'intervento di ieri sera di Luigi de Magistris con un ironico "Che peccato".

Universiadi Napoli, le parole di de Magistris

"Come sindaco di Napoli dò il benvenuto in questo bellissimo stadio a tutte le atlete e a tutti gli atleti ma soprattutto dò il benvenuto a voi tutti nella città dei mille colori, dello Sport, dei Giovani, della Pace, dell’Accoglienza, nella Città dell’Amore. Il mio augurio e l’augurio di tutti i napoletani è che possiate trascorrere giorni di forti emozioni nella nostra città. Welcome all of you ed un abbraccio da Napoli guagliu’", è il discorso di de Magistris in apertura della cerimonia delle Universiadi.