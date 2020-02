Regionali Campania 2020, pronta la lista "Uniti con de Magistris"

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris conferma la partecipazione del suo movimento alle Elezioni Regionali 2020 in Campania. Il nome della lista sarà "Uniti con de Magistris", il cui simbolo sarà presentato a fine febbraio.

"Per sconfiggere il centrodestra e non consentirgli di conquistare anche la Campania serve un campo largo. Se poi uno mette la pregiudiziale su De Luca e altri su altri nomi, allora diventa difficile. La nostra lista si chiamerà "Uniti con de Magistris". Presenteremo il simbolo dopo le Suppletive. Fino al 20 marzo non indicheremo il nome del candidato, in attesa di ascoltare altre forze e vedere se si trova un accordo", ha spiegato il primo cittadino partenopeo a Lente d'ingrandimento in onda su Televomero.