La "nuova" Lega cita Gomorra, poi il tweet scompare

Il congresso federale della Lega ha di fatto definitivamente sancito la trasformazione del partito un tempo "nordista" in partito nazionale a caccia di voti anche al Sud. La stessa comunicazione del Carroccio pare sia apparentemente cambiata, come dimostrato da un tweet dell'account "Lega - Salvini Premier".

Come riportato da Open, l'account aveva postato un Gesù con presepe sotto al braccio riportante una celebre frase di Gomorra scritta in un napoletano zoppicante: "E mo c'aripigliamm tutt kill ke'o nuost". Una strizzata d'occhio al Sud con - per molti - un corposo pizzico di blasfemia.

L'immagine è però stata rimossa. È comparso invece un tweet che ne dà una sorta di spiegazione, o meglio di abiura. Il seguente:



🔴NOTA TECNICA

A causa di un errore nella procedura di traslazione da Facebook, nelle scorse ore sono stati tradotti in tweet non solo i post legittimi della pagina, ma anche alcuni post pubblicati da utenti ESTERNI, che nulla c’entrano con la nostra volontà. Ci scusiamo. — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) December 22, 2019

Questa l'immagine originalmente apparsa sul profilo