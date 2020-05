De Magistris: "Il Governo deve immettere liquidità. Lavoriamo su Villaggio Vacanze Napoli Sicura"

"Mentre dal governo arriva pochissima liquidità, altri la stanno immettendo: è la criminalità, già in azione da Sud a Nord del nostro Paese. Ma anche questo viene sottovalutato". Il sindaco Luigi de Magistris, ospite di 24 Mattino su Radio 24, torna a criticare l'Esecutivo per come sta trascurando il Sud e i Comuni.

"La ministra Lamorgese ha esperienza, competenze e sensibilità che non metto in dubbio - ha spiegato ancora de Magistris - le sue circolari sono molto efficaci ma la mia esperienza mi dice che se nel portare liquidità a chi è rimasto senza soldi, dal cittadino al negoziante, la criminalità arriva prima dello Stato perché lo Stato è molto lento, si possono fare tutte le circolari che vogliamo ma serve iniettare risorse e in questo il governo è molto lento".

Il sindaco ha anche parlato di quanto è in corso d'opera a Napoli per il rilancio. Sul fronte turistico "stiamo lavorando a collegamenti aerei tra Napoli e città del mondo in cui c'è stato un basso contagio, con garanzie del tampone effettuato e negativo. Il turismo in questi anni è stato la parte centrale, insieme alla cultura, di Napoli, e da là bisogna ripartire". "È chiaro che non faremo subito gli stessi numeri - ha concluso - ma anche noi stiamo lavorando per creare un 'Villaggio Vacanze Napoli Sicura'".