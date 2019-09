Emergenza tumori in Grecia: De Luca offre l'aiuto della Regione Campania

"Ho dato mandato al direttore generale del Pascale di verificare l'esatta dimensione della criticità dell'assistenza oncologica in Grecia. L'Istituto Pascale è impegnato in questa verifica direttamente con la nostra ambasciata in modo da poter eventualmente contattare le aziende farmaceutiche e le strutture regionali per collaborare e venire incontro all'emergenza sanitaria in quel Paese".

Queste le parole del presidente della Regione, Vincenzo De Luca che ha offerto l'aiuto della Campania alla nazione greca. Un'offerta che ha scatenato le polemiche tra cui quelle dell'opposizione che le ha ritenute fuori luogo vista la situazione attuale della sanità campana.