Trenino in un centro occupato, de Magistris si difende: "Lo rifarei"

Le immagini che lo ritraggono fare "il trenino" a una festa di compleanno nel centro sociale Mezzocannone Occupato hanno scatenato molte polemiche. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, risponde alle accuse arrivate da più parti sull'opportunità politica di prendere parte a una festa privata in uno spazio pubblico occupato. "Per me non è una notizia, lo rifarei" è stata la risposta ripetuta più volta dal primo cittadino.