De Luca: "Riduzione dei treni provenienti dal nord e controlli in stazione"

"A scanso di equivoci, la posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese. Per questa ragione e per evitare commenti stupidi, per quanto riguarda la Campania, - per evitare il diffondersi dell’epidemia - dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie", spiega De Luca in un post Facebook, chiarendo quanto detto nella conferenza stampa di questo pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fase due: "Se al Nord accelerano chiudiamo i confini"

Il concetto della chiusura dei confini della Campania, in caso di riapertura troppo precipitosa delle regioni del nord, preoccupa De Luca: "In larga parte d'Italia siamo ancora in fase 1. C'è presenza massiccia del contagio. Ma alcuni governatori premono per affrettare la ripresa di tutto. In Lombardia 1000 nuovi contagi ieri. Nel Veneto ieri 400 nuovi contagi. Nel Piemonte 800 nuovi contagi. Se una regione d'Italia ha questa situazione non tranquillizzante e accelera in maniera non responsabile e non coerente rischia di rovinare l'Italia intera. Se ci sarà una corsa in avanti la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo ordinanza con cui chiudiamo arrivi da regioni del Nord. Noi già abbiamo assistito a questo. Abbiamo fatto un miracolo a contenere gli arrivi dal Nord di inizio marzo. Sarebbe atto di irresponsabilità. Queste limitazioni pesano ma la cosa più drammatica sarebbe riaprire e dopo due settimane essere costretti a richiudere tutto. In questo caso non reggeremmo più. Una nuova stagione di isolamento non la regge il paese. Non si può sbagliare".