Viabilità. Simeone: "Troppi cantieri mandano in tilt il traffico"

"Quanto sta accadendo in città relativamente ai numerosi ingorghi di traffico legati agli interventi di manutenzione stradale, rete idrica, fognature e sottoservizi in genere è veramente inconcepibile. Un vero caos". Lo scrive, in una nota, il presidente della Commissione Viabilità del Comune di Napoli, Nino Simeone.

"Siamo in preda alla più totale anarchia, visto che chiunque, sia esso il Comune di Napoli, ABC, Enel o altro soggetto pubblico o privato, improvvisamente chiude le strade ed effettua lavori che, stranamente nella stragrande maggioranza dei casi, risultano essere interventi di somma urgenza. Ma è mai possibile che non si è mai in grado di effettuare in anticipo una programmazione degli interventi di manutenzione?", si domanda il consigliere comunale di maggioranza.

"In tutte le grandi città esistono tavoli permanenti che coinvolgono Amministrazione Comunale e tutti i fornitori di servizi compreso la Protezione Civile, ma forse a Napoli questo non avviene o funziona male?", continua Simeone che pone l'accento su episodi particolari: "due sono gli ultimi episodi, in ordine di tempo, che ritengo veramente inaccettabili: la Zona Ospedaliera, dove è in atto, da circa una settimana, il rifacimento del manto stradale di via Domenico Fontana; nessuno si è accorto però che era già attivo anche il cantiere in via Quagliariello, strada altamente trafficata, per il rifacimento fogne e con la totale chiusura dell'asse viario; come se non bastasse, si stanno completando ulteriori lavori di installazione di questa benedetta fibra ottica all'interno del Rione Alto.

Conseguenza: il caos più totale con ripercussioni sulla viabilità di tutta l'area circostante. Ricordo infatti che 'l'anello' stradale della Zona Ospedaliera è un meccanismo che deve funzionare alla perfezione ed il minimo intoppo può mettere a serio rischio la salute pubblica, vista l'enorme affluenza alle varie strutture ospedaliere ed in particolare al pronto soccorso del Caldarelli, con ambulanze bloccate per ore e ore, in questi ultimi giorni. Aspettiamo che accada l'inevitabile?".

Poi Simeone ricorda anche "la situazione di via Emilio Scaglione e Via S. Rocco: dopo gli interventi effettuati, sempre relativi alla fibra ottica, ed a seguito delle mie rimostranze si era riusciti a sistemare il manto stradale, oggi ho scoperto che si è nuovamente intervenuti per i lavori della Napoletanagas e ABC acqua. Ma siamo su Scherzi a parte?". "Non è possibile continuare così", conclude il presidente della commissione Viabilità, "da una parte si fa tanto per reperire fondi da destinare alla riqualificazione delle strade e dall'altra la disorganizzazione rende vano ogni sforzo. Tra non molto inizieranno anche i lavori su Corso V. Emanuele e se questi sono i presupposti, già immagino cosa potrà accadere. Attendo risposte dall'Assessore competente, a cui ho indirizzato una nota, manifestando tutte le mie perplessità e le mie doglianze", conclude il presidente della Commissione Viabilità Nino Simeone.