Nuovi cartelloni pubblicitari luminosi, è polemica: "Sono pericolosi"

È polemica sui nuovi totem pubblicitari a led installati nel centro cittadino. Stanno lentamente sostituendo i vecchi cartelli, e sono stati attivati pochi giorni fa per la prima volta.

Luce emessa 24 ore su 24, pubblicità continua e non certo inosservata. Gaetano Troncone, consigliere comunale del Gruppo misto, contesta però i nuovi impianti: secondo l'architetto infatti non rispetterebbero le normative cittadine sulla pubblicità.

Gli appunti di Troncone agli impianti

Ha indirizzato una lettera all’assessore Enrico Panini (vicesindaco, delega alle Attività produttive) per chiederne la rimozione, e intanto preparato un dossier sul tema. A suo dire, sono in contrasto con il Piano generale degli impianti approvato nel 1999 dal Consiglio comunale, e non sarebbero in linea col decreto regionale (12 del 2002) sul contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico.

Un altro dubbio Troncone lo solleva sui luoghi d'installazione, per alcuni dei quali secondo lui sarebbe stato necessario il parere della Soprintendenza. Infine, paventa un pericolo per gli automobilisti in transito nei pressi dei totem, che potrebbero venire distratti dall'intensità della luce che emettono.

La risposta di Panini

Il vicesindaco ha accolto alcuni appunti di Troncone, e promette controlli. “Sono stati installati in sostituzione di quelli preesistenti – spiega – quindi la loro pratica non è passato dagli uffici”.

“Controlleremo”, specifica, ma a proposito del fatto che il Piano generale non li preveda risponde: “Normale, non esistevano nel '99. Non li vieta neanche, però”.