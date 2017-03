Caso tessere Pd: "Commissariare il partito a Napoli"

"Il nuovo e prevedibile scandalo delle tessere segna l'ennesimo punto di non ritorno di in un partito che a Napoli non c'è". Queste le parole del deputato napoletano del Pd, Leonardo Impegno, dopo il caos scoppiato nelle ultime ore sulla vicenda tessere del Partito Democratico nel capoluogo campano, una situazione che lo stesso parlamentare definisce "assurda".

"Gli appelli di questi mesi al rigore e alla trasparenza - prosegue Impegno - cadono nel vuoto. Lo sforzo di pochi di celebrare un congresso sulle idee e non sulle tessere appare inutile. Non è possibile ogni volta commettere sempre gli stessi errori imperdonabili che non fanno altro che allontanare i cittadini dal Partito Democratico. Avevo più volte sottolineato il rischio che una situazione politica a dir poco precaria potesse incentivare i signori delle tessere. A questo punto non credo che il Pd di Napoli sia in grado di gestire questa delicata fase congressuale. E da Roma ancora una volta devono inviare un dirigente nazionale per verificare la regolarità delle procedure. Ma non mancano le procedure è la politica ad essere assente. Mi sembra che l'obiettivo della segreteria provinciale sia quello di resistere fin quando non verremo completamente travolti".

"Non voglio associarmi all'idea che possiamo solo lentamente deperire. Ognuno di noi deve mettere a disposizione il proprio mandato e io sono pronto. Tuttavia - conclude Impegno - è necessaria una reazione ancora più forte: chiedo ad Orfini di commissariale il partito a Napoli".