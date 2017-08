Terremoto Ischia, Mattarella presto sui luoghi della tragedia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ai sindaci di Casamicciola e di Lacco Ameno per esprimere il cordoglio per le vittime e la solidarietà e la vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto.

Nel corso delle telefonate, i primi cittadini dei comuni isolani hanno manifestato l'apprezzamento e la riconoscenza per i soccorsi tempestivi ed efficienti.

Il Presidente si è impegnato a visitare, quando possibile, i luoghi colpiti e ha assicurato la sua attenzione per la ricostruzione. Il Capo dello Stato ha aggiunto di "condividere l'apprezzamento per Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine e di tutti coloro che si stanno prodigando con abnegazione e professionalità per l'opera di soccorso".

Un augurio particolare Mattarella ha voluto far giungere ai fratellini estratti dalle macerie, con grandi complimenti alla squadra dei soccorritori.

Anche il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha dedicato su Twitter un pensiero all'isola colpita dal sisma: "L'Italia si unisce nel dolore per le vittime e nella solidarietà. Siamo tutti a fianco delle forze impegnate nei soccorsi".

La Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trascorso più volte periodi di vacanza a Ischia, ha voluto esprimere in un messaggio al Governo italiano la più profonda vicinanza ai cittadini colpiti dal sisma e ai soccorritori, impegnati sul campo per salvare vite umane.