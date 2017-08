De Magistris: "Tutti uniti per stare vicini agli abitanti di Ischia"

"La Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Napoli sin dai primi minuti successivi alla violenta scossa di terremoto che ha colpito ieri sera l'isola d'Ischia e l'area flegrea napoletana hanno messo in atto ogni azione per contribuire a sostenere le attività di emergenza, soccorso e assistenza in favore delle persone e dei Comuni così duramente colpiti".

Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un post su Facebook. "Tutti uniti per stare vicini agli abitanti dell'isola e a chi sta operando senza sosta per salvare vite umane".

I NUMERI - È di due vittime accertate e di 36 feriti il bilancio della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 (poi ricalcolata di magnitudo 4), che ha colpito Ischia e la costa flegrea. Centinaia le persone in strada, crolli e danni, distrutta la chiesa del Purgatorio, isolati numerosi alberghi. Ingenti i danni nel comune di Casamicciola, nella parte settentrionale dell'isola, dove sarebbero crollate sei case. Una donna, Lina Cutaneo, è morta dopo essere stata colpita dai calcinacci della chiesa di Santa Maria del Suffragio. Il cadavere di una seconda persona è stato individuato sotto le macerie di un'abitazione.