Costa tra Terra dei Fuochi e Regionali: "Aperto al dialogo, ma il mio compito è azzerare i roghi"

"Sappiamo che il lavoro delle forze dell'ordine è stato intenso, però i roghi sono aumentati. Non abbiamo la bacchetta magica, ma l'ultimo anello per invertire il trend è diminuire i roghi". Sono le parole del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto a margine di una riunione di coordinamento su Terra dei Fuochi con i prefetti e le forze dell'ordine delle provincie di Napoli e Caserta.

"I sequestri, i controlli, gli arresti e le denunce sono aumentati – sottolinea ancora il ministro – ma sui roghi serve una riorganizzazione su cui oggi abbiamo fatto un punto. I roghi tossici vanno azzerati".

La decisione al termine della riunione

Si è deciso, nell'incontro, che partirà da subito un servizio straordinario delle forze di polizia di presidio del territorio, nonché un rafforzamento dell'attività investigativa e operativa.

Si tratta di "un impegno operativo – ha spiegato lo stesso Costa – con le forze di polizia in campo e il coordinamento delle prefetture. Di settimana in settimana faremo una valutazione del lavoro svolto".

C'è poi il "capitolo dell'impegno dei Comuni, quello dei consorzi di filiera per il riciclo e l'impegno dei cittadini sui territori. Sono quattro pilastri di una stessa azione".

La richiesta per i Comuni, in particolare, è una partecipazione con un impegno più stringente nel recupero dei rifiuti abbandonati.

Le elezioni regionali

A margine dell'incontro Costa ha anche parlato delle elezioni regionali. "Io sono per il dialogo a 360 gradi, indipendentemente dai colori e dalle appartenenze, sono inclusivo". "Sono dialoghi che però non possono riguarda me – ha proseguito – io ora sto pensando a come azzerare i roghi tossici, il resto appartiene ad altri". Qualsiasi futuro presidente di Regione – ha concluso – dovrà "tenere in considerazione la questione ambientale e contrastare la Terra dei Fuochi".