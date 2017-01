Scuole superiori al freddo, il Sindaco di Pozzuoli accusa la Città Metropolitana

"È assurdo quanto sta accadendo negli istituti scolastici superiori della città di Pozzuoli. I ragazzi sono costretti a seguire le lezioni al gelo a causa di un disinteresse della Città Metropolitana a cui spetta la competenza. Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, è stato sollecitato dal rientro a scuola dei ragazzi, tre giorni fa, per prendere in considerazione la situazione". A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, dopo i problemi registrati in questi giorni circa il mancato funzionamento dei riscaldamenti in alcune scuole superiori della città.

"Ad oggi gli alunni sono costretti a stare al freddo e stanno saltando le lezioni - continua il primo cittadino del comune flegreo - . Sfido lui a stare nelle aule gelate, per ore seduto a seguire lezioni. Le scuole di competenza comunale, materne, elementari e medie, sono state al centro di un atto vandalico durante le vacanze natalizie. Danno che abbiamo riscontrato con il rientro in aula lunedì, e a cui abbiamo posto subito rimedio, chiedendo scusa alle famiglie e al personale coinvolto. De Magistris tenga in considerazione il territorio metropolitano, troppo spesso messo da parte. È sua responsabilità rispondere alle richieste e alle esigenze o sarò costretto a chiedere ad organi superiori l'intervento per chiudere gli istituti fin quando non sarà rientrata l'emergenza freddo".