Videosorveglianza a Napoli, nuove telecamere in arrivo dalla Regione

La Giunta regionale della Regione Campania ha ieri stabilito nuovi fondi per la videosorveglianza a Napoli. Il denaro sarà investito nel sistema integrato della videosorveglianza stradale per il progetto che riguarda la VI Municipalitàm quindi i quartieri di Ponticelli, Barra, e San Giovanni a Teduccio.

Prevista l'installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa, queste dislocate in punti strategici dei quartieri.

Analogo progetto riguarda l'unione dei Comuni "Antico Clanis" (ovvero Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago, Quindici, Taurasi).

Alcune settimane fa era stato dato il via libera per l'integrazione della videosorveglianza in altri quartieri, questi afferenti alle Municipalità III e X.