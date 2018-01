“Più Europa con Emma Bonino”, al via i tavoli radicali: fra campagna elettorale e battaglie in corso

La campagna elettorale si appresta ad entrare nel vivo e a Napoli prosegue l’attivismo del gruppo di militanti di Radicali Italiani coagulatosi attorno al dirigente nazionale Raffaele Minieri, che costituirà il comitato “Più Europa con Emma Bonino” nel capoluogo campano. Anche se sollevati dall’onere della raccolta firme per la presentazione della lista - in virtù dell’accordo col Centro Democratico di Bruno Tabacci e in attesa dell’ufficializzazione dell’apparentamento col Pd - i radicali saranno impegnati in un calendario di tavoli di non sola propaganda elettorale. Questi appuntamenti saranno infatti finalizzati a presentare i punti programmatici della lista ma anche a far conoscere le nuove iniziative politiche di Radicali Italiani. In particolare la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Più democrazia, più sovranità al cittadino”. Iniziativa volta a potenziare gli strumenti di democrazia diretta e a semplificare i procedimenti di raccolta firme per i referendum, fino all’introduzione dei referendum propositivi in ambito comunale, sancire la validità delle firme online e fornire strumenti di trasparenza sul lavoro delle pubbliche amministrazioni.