De Luca sulla Tav: "Con la stazione di Afragola migliaia di persone arrivano a Roma in un'ora"

"Veramente si può immaginare di bloccare la Tav?". A chiederselo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che a Lira Tv esprime la sua contrarietà a un possibile stop all'opera.

"Oltre alle penali da pagare - osserva De Luca - ogni cittadino ha la percezione di quanto la Tav ha cambiato la vita della gente. Con la stazione di Afragola, decine di migliaia di persone arrivano a Roma in un'ora. Cambia tutto e non si capisce perche' non dovremmo continuare questo progetto fino a Lione".

Le vicende Tav e Tap "viste dall'estero di fanno sembrare degli squinternati".