De Micheli: "Con questo Governo risparmiati 26 miliardi di tasse"

Da Napoli segnai di pace per il Governo. Gli Sati generali dello Spazio e della Difesa diventano l'occasione per i ministri dell'Esecutivo giallo-rosso di fare il punto della situazione sulla tenuta dell'alleanza. "Tutte le manovre finanziarie prevedono discussioni. Quello che posso dire è che grazie a qusto Governo gli italiani hanno risparmiato 23 miliardi di aumento iva e altri 3 miliardi risparmiati sul lavoro dipendente".

Sulla stessa linea Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Mi trovo bene con gli attuali compagni di Governo. Non tutti i problemi si possono risolvere in tre mesi. Sono convinto che dureremo tre anni per dare una prospettiva al Paese".