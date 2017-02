Tangenziale di Napoli, via al tavolo tecnico congiunto

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, assieme al Vice Sindaco Raffaele Del Giudice e all'Assessore alla Mobilità Mario Calabrese, ha incontrato il Presidente e gli Amministratori delegati di Tangenziale e Società Autostrade Meridionali, Paolo Cirino Pomicino, Riccardo Rigacci, Pietro Fratta e l'architetto Mauro Coletta.

Dall'incontro è scaturita la comune decisione di avviare immediatamente un tavolo tecnico tra il Comune di Napoli, la Città Metropolitana, le società Tangenziale e Autostrade Meridionali e un rappresentante della struttura, per individuare gli interventi sulla rete stradale e, più in generale, delle compensazioni da realizzare prevalentemente nel territorio cittadino, sede dell'unico asse a scorrimento veloce sottoposto a pedaggio.

Saranno anche individuati criticità nei territori interessati ed eventuali progetti per rendere più scorrevole il traffico sull'intero territorio della provincia e del Comune di Napoli, che saranno poi sottoposti ai Ministeri delle Infrastrutture e del Mezzogiorno ed alla Regione Campania per la relativa approvazione e per le modalità di finanziamento, a cominciare dai fondi europei.