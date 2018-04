Guerra al sindaco: esposto striscione nella sede del consiglio comunale

Un manifesto contro Luigi de Magistris ("Salviamo Napoli: de Magistris a casa") è stato esposto in via Verdi, sede del consiglio comunale, sui balconi delle stanze del Partito Democratico. Era in corso una conferenza stampa sui conti del Comune di Napoli, anche per illustrare le tematiche del presidio previsto sabato in piazza Trieste e Trento "La verità sul debito e sui conti". L'idea è partita dall'ex consigliere comunale Salvatore Guerriero, PD, che su facebook il 31 marzo scriveva: "Ho proposto al PD di mettere in via Verdi lo striscione 'Liberiamo Napoli, de Magistris a casa'. Se non mi autorizzano lascio il PD". È stato accontentato.