Striscione alla III Municipalità contro Salvini, lui ribatte: "A Napoli ci sarò"

Uno striscione con su scritto "Municipalità 3 deSalvinizzata" è stato esposto questa mattina in via Lieti, presso la sede della Terza Municipalità di Napoli in vista dell'appuntamento dell'11 marzo, con l'arrivo in città del leader della Lega Matteo Salvini.

L'iniziativa è stata promossa dal Presidente della Municipalità Stella-San Carlo all'Arena Ivo Poggiani.

Non si è fatta attendere la replica dello stesso Salvini, giunta via Facebook: "Incredibile l'arroganza di certi pseudo-democratici che non mi vorrebbero a Napoli. Ma se ne facciano una ragione: l'11 marzo ci sarò, con tantissima gente perbene".