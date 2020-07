Stipendi Nord-Sud, de Magistris: "Parole di Beppe Sala sono medioevali"

L'idillio politico tra Luigi de Magistris e Beppe Sala si arena sulle gabbie salariali. Al sindaco di Napoli non è andata giù l'idea dell'omologo di Milano che, nei giorni scorsi, aveva affermato che un dipendente pubblico lombardo dovrebbe guadagnare di più rispetto a un meridionale. "Sono parole che suonano davvero male - il pensiero del primo cittadino partenopeo - soprattutto in un momento come questo, dove servirebbe unità e non ulteriori divisioni. Il pensiero che agenti di polizia o insegnanti possano guadagnare stipendi differenti a seconda della regione è medioevale. Certamente non può pensare in questo modo chi vuole far ripartire l'Italia. La rinascità deve poggiare su altri valori".