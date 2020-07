Stipendi Nord-Sud, de Magistris contro Sala: “Non sono d'accordo. Serve unità”

A Luigi de Magistris non sono piaciute le parole dell'amico e collega Giuseppe Sala. Per il sindaco di Milano se un dipendente pubblico, a parità di ruolo, "guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita è diverso". Una tesi che il sindaco di Napoli, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa a Firenze, respinge.

Le parole di de Magistris

"Questo è un pensiero diffuso al Nord, ma è un'interpretazione assolutamente sbagliata. L'Italia non può ripartire con le gabbie salariali, da quell'idea che siccome il costo della vita apparentemente è un po' più caro altrove, in altri posti si debba soffrire ancora di più. Sono assolutamente contrario, perché se entrassimo nella disamina di tutte queste cose, che dovremmo dire di un poliziotto che lavora in Aspromonte e prende meno di un collega in servizio in un comune vicino Milano? Non credo sia questa la risposta, secondo me ha sbagliato l'amico Sala a porla in questo modo, così come la pose in qualche modo Bossi un po' di tempo fa".

Questo momento, aggiunge, "ci sta insegnando che dobbiamo ripartire con un nuovo patto sociale del Paese, fatto di coesione, autonomia, valorizzazione delle differenze. La risposta non puo' essere" quella delle differenze di stipendio tra Nord e Sud, "così si crea frattura, distanza. Lo dico veramente con il legame di amicizia, affetto e stima che ho per il sindaco di Milano. Anche perché Napoli e Milano devono essere due città fondamentali per la ripartenza, così come Roma, Firenze e le città d'Italia. Ripartiamo con un messaggio di unità e non di divisione".