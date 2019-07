Stesa alla Sanità, Poggiani: “Ragazzetti, vi trovo io un lavoro a 200-300 euro”

Arriva la condanna del presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani alle stese al rione Sanità, tra cui l'ultima stanotte. Nelle ultime settimane il territorio che si trova a governare è ritornato a essere teatro di violenze e assalti armati. Poggiani è intervenuto a Radio Crc commentando l'accaduto.

Le parole di Poggiani

“Non ci è scappato il morto per poco. Quando li si chiama topi di fogna li si nobilita, anche. Mentre sparano, riescono a rubare un motorino lasciato per terra da un ragazzino impaurito. Ma che criminali siete? Faccio un invito a questi ragazzetti perché un lavoro di 200/300 euro glielo trovo io. La situazione è fuori controllo perché anche ieri sera mentre guardavo la tv mi hanno chiamato e confermato che c'erano degli scooter con caschi integrali in giro per il rione. E il momento che la città si schieri tutta perché è una situazione da risolvere”.

Questa la parole di Poggiani che poi attacca il governo per la mancanza di fondi al Sud. “Ieri mattina, sono stato dal sindaco de Magistris e l'ho trovato preoccupato. Abbiamo miliardi di euro di evasione, di nero, di affari loschi e il governo si fossilizza sui migranti. Per il Sud, questo governo e i precedenti cosa hanno fatto? Qual è il piano per andare a recuperare questi miliardi?”.